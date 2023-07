Le prince Laurent et la princesse Claire assistent au Te Deum à Louvain

Le prince Laurent et la princesse Claire ont pris part au Te Deum en la collégiale Saint-Pierre de Louvain vendredi, jour de fête nationale. Quelques centaines de curieux avaient fait le déplacement pour saluer le couple princier.

Le Prince et la Princesse ont ensuite rallié la Grand Place, où ils ont pris un bain de foule. Le couple a pris le temps de saluer la population qui avait fait le déplacement et s'est prêté au jeu des "selfies". Il a ensuite rejoint à pied l'hôtel de ville.

Ce dernier est arrivé vers 11h00 à la collégiale, à deux pas de la Grand Place de la ville estudiantine. La célébration, à laquelle ont assisté le gouverneur du Brabant flamand Jan Spooren, l'ancien ministre fédéral de la Justice Koen Geens (CD&V) et quelques échevins louvanistes, s'est étirée sur une petite heure.

Les souverains Philippe et Mathilde, ainsi que leurs quatre enfants ont, eux, assisté au Te Deum en la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles. La princesse Astrid et son époux, le prince Lorenz, étaient pour leur part à Wavre pour fêter le Te Deum.