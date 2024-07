Le suspect d'un assassinat à Ostende reste sous bracelet électronique

Les faits remontent à la nuit du samedi 2 au dimanche 3 octobre 2021. Le trentenaire en était venu aux mains avec deux de ses compatriotes vers 5h45. Des coups de couteau s'étaient perdus et la victime avait été mortellement touchée, décédant après être arrivée à l'hôpital.

Les deux autres protagonistes de la bagarre, C.B., donc, et M.S., 35 ans, avaient été interpellés et mis sous mandat d'arrêt. Il est ressorti des premières déclarations qu'un banal conflit était à la base de l'échange de coups de couteau, C.B. affirmant qu'il y aurait eu un différend entre M.S. et la victime à propos d'une femme. Quelques jours après les faits, M.S. avait toutefois été libéré sous conditions par la chambre du conseil. Il serait resté tout le temps sur le lieu des faits et aurait appelé les secours. Il n'aurait par ailleurs rien eu à voir avec l'échange de coups.