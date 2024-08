Le Voodoo Village ensorcellera Grimbergen les 7 et 8 septembre

L'événement "au décor enchanteur" sera, comme de coutume, niché dans la forêt du château de Humbeek. Celle-ci sera ornementée d'installations lumineuses et artistiques "à couper le souffle", selon l'organisation.

À l'affiche: de grands noms de la house et de la techno. La DJ hard techno Novah, LB aka Labat et I Hate Models s'installeront derrière les platines le samedi, premier jour du Voodoo Village. Figure également sur la line up le DJ Pegassi. Le dimanche, mixeront notamment Artbat, Nico Morano et Enrico Sangiuliano. Le DJ allemand Marlon Hoffstadt aka DJ Daddy Trance, à qui on doit les sons "It's That Time" ou "I Got You", sera lui aussi de la partie, en b2b avec Malugi, pour le plus grand plaisir des fêtards et fêtardes.