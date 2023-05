Les nouvelles vacances francophones font grimper les réservations d'hôtel à Ostende

Les hôtels d'Ostende constatent actuellement une augmentation de leurs nuitées allant jusqu'à 20% par rapport à l'année passée, grâce au nouveau calendrier des vacances francophones et au beau temps, communique la ville côtière jeudi. Le taux d'occupation était d'ailleurs de plus de 90 % pendant le week-end rallongé du 1er mai.

Une baisse logique du nombre de touristes wallons avait été observée pendant les vacances de Pâques flamandes, mais elle avait été compensée en grande partie par une hausse du nombre de touristes flamands et étrangers venus à la Côte. Avec le nouveau calendrier scolaire de la FWB, cette dernière bénéficie désormais d'un nouvel afflux de vacanciers.

"Nous investissons de toute manière en Belgique francophone, via les réseaux sociaux et une lettre d'information qui touchent un certain nombre d'enthousiastes de la ville d'Ostende. Nous renforçons désormais cette stratégie avec des campagnes ciblées à l'approche des vacances en espérant que cette histoire positive se poursuive à l'avenir", explique Bart Tommelein, bourgmestre d'Ostende.