Les Quatre Bras de Tervuren fermés à la circulation de samedi soir à dimanche midi

Le carrefour des Quatre Bras de Tervuren sera fermé à la circulation de samedi soir (22h00) à dimanche midi afin d'y installer une passerelle cyclable et piétonne, communique l'agence qui gère la coordination des projets flamands pour la mobilité (De Werkvennootschap). Une installation qui coïncide en partie avec le dimanche sans voiture à Bruxelles, alors que le carrefour en question est l'un des principaux points d'entrée de l'est de la capitale.

Cela fait plusieurs mois que le pont en bois est posé à même le sol à quelques encablures des Quatre Bras et qu'il attendait d'y être posé.

La circulation sur le ring de Bruxelles restera possible et les conducteurs souhaitant rejoindre Tervuren devront passer via la sortie suivante, celle de Wezembeek-Oppem.

La circulation depuis Bruxelles en direction de Tervuren sera, elle, déviée via le boulevard de la Woluwe (R22) à partir de Woluwé-Saint-Pierre.

À noter toutefois que la chaussée de Tervuren en direction de Bruxelles et de Tervuren sera déjà fermée à partir de 07h00 samedi matin et que les voies en direction de Tervuren seront alors temporairement aménagées en double sens pour permettre l'accès à un événement au golf Ravenstein.