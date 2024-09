Matthieu Bonne établit un record du monde de course à pied de 1.046 km en 144 heures

L'athlète Matthieu Bonne a établi un nouveau record du monde de course à pied de six jours sur piste mercredi lors de la 6 Days Race, en Hongrie. Le Belge a parcouru 1.046 kilomètres en 144 heures, battant le record du Grec Yiannis Kouros de plus de neuf kilomètres.

L'athlète a, au total, parcouru une distance équivalente à plus de 24 marathons. Il n'a observé des pauses pour dormir que quatre fois pendant deux heures et demie et deux autres pauses de 10 minutes. "Il a couru les premiers jours sous des températures supérieures à 30°C et a dû supporter pendant huit heures une pluie battante le lundi. Grâce à des efforts d'entraînement considérables, à un plan d'allure bien pensé, à un suivi médical et à une stratégie nutritionnelle réfléchie, Matthieu a réussi cet exploit exceptionnel", a souligné son équipe.

Le sportif extrême détient désormais trois records du monde. Ces dernières années, il a battu le record en vélo, avec plus de 3.619 kilomètres en sept jours, et le record à la nage, avec 131 kilomètres en mer.