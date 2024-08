Pukkelpop se prépare à accueillir jusqu'à 45.000 visiteurs

Pukkelpop se prépare à accueillir entre 40.000 et 45.000 visiteurs. Jeudi, lors de la "pre-party officielle", les festivaliers pourront se regrouper autour des scènes Marquee, Dance Hall, Boiler, Club et Booth. À partir de vendredi, la Main Stage, Backyard, Lift et E-Rena accueilleront à leur tour des artistes.

L'ouverture des portes du festival n'est prévue qu'à 18h00 jeudi mais le public est déjà là en nombre sur la Kempische Steenweg à Kiewit. Les campings sont accessibles depuis 9h00. Les bus De Lijn -des navettes sont programmées depuis et vers la gare de Hasselt- ont déposé les premiers festivaliers. Les ados sont dropés avec leur paquetage par leurs parents dans la zone kiss-and-ride. A l'heure de midi sont arrivés une centaine de cyclistes qui ont relié le vélodrome de Heusden-Zolder à la plaine du festival.

A l'affiche de jeudi sont inscrits Coely, Brihang et Meltheads. Sur la Marquee, on pourra écouter Portland, Equal Idiots et Bizkit Park. Guy Legein et Gery Bessemans, les Boiler Boys, donneront un set qu'on attend émotionnel pour un 20e et dernier concert au Boiler.