Record d'enfants égarés lors de la journée ensoleillée de mardi à la Côte

Au total, 134 enfants ont été perdus mardi à la Côte, a indiqué l'intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Les températures estivales ont attiré de nombreux touristes d'un jour vers la mer du Nord, dont de nombreux enfants. L'IKWV appelle les parents à surveiller de plus près leur progéniture.

Les plages belges étaient bondées en de nombreux endroits mardi. De plus, la marée était basse, offrant un grand espace accessible aux touristes sur la plage. Ces deux facteurs expliquent pourquoi de nombreux enfants ont perdu leurs parents. "Mais le chiffre d'hier était étonnamment élevé", constate An Beun de l'IKWV. "A titre de comparaison, entre le 1er et le 29 juillet, seuls 300 enfants ont été égarés."

L'intercommunale appelle dès lors les parents à surveiller de plus près leurs bambins. "Ils peuvent toujours aller dans l'eau ou jouer un peu, mais restez avec eux. Bien sûr, nous comprenons que les adultes recherchent un peu de tranquillité, mais leurs enfants restent sous leur responsabilité. S'ils s'éloignent trop, ils risquent d'avoir des ennuis", souligne An Beun.