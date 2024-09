Sept ans de prison requis contre l'automobiliste qui a tué deux cyclistes à Gand

Le parquet a requis vendredi, devant le tribunal de police de Gand, une peine de prison de sept ans à l'encontre de l'automobiliste de 45 ans qui avait percuté et tué deux cyclistes au port de Gand au mois de février. Le conducteur affichait un taux d'alcool de 3 grammes par litre de sang et passait un appel vidéo au moment de l'accident. Il roulait également à une vitesse excessive.

L'accident a eu lieu le 25 février vers 11h00, lorsque l'automobiliste a percuté un groupe de cinq cyclo-touristes qui circulaient sur la piste cyclable. Deux d'entre eux, âgés d'une quarantaine d'années, ont été tués dans la collision. Les trois autres ont été blessés, dont l'un grièvement.

L'individu a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction pour homicide involontaire de deux personnes dans le trafic, et coups et blessures involontaires, cela alors qu'il était sous une déchéance du droit de conduire. L'homme n'avait en effet plus de permis de conduire depuis près de 10 ans.