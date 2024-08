Un quadragénaire français risque 36 mois de prison pour trafic de drogue

La défense a quant à elle sollicité une peine plus clémente. "Mon client est père de dix enfants en France et avait pris un an de congés sans solde pour ouvrir un restaurant de poissons", a plaidé l'avocat. "Ça s'est mal passé et il s'est retrouvé avec une dette de 100.000 euros. On a profité de sa situation fragile pour lui proposer d'effectuer cette livraison. Quelque 15.000 euros lui avaient été promis en contrepartie, avec lesquels il aurait pu rembourser une partie de ses dettes."

"Le ministère public prétend que mon client est membre d'une organisation criminelle, mais c'est faux. Il ne connait que son contact et n'a aucune idée du nombre de personnes impliquées dans ce trafic. Il a coopéré le plus possible à l'enquête, mais n'a pas osé répondre à certaines questions par craintes de représailles", a ajouté le pénaliste

Jugement le 30 août.