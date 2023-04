Une vingtaine de Belges participeront aux Jeux mondiaux des transplantés en Australie

La première édition des Jeux s'était déroulée à Portsmouth, en Angleterre. Quarante ans plus tard, ces derniers ont fait le tour du monde. L'évènement se tenant tous les deux ans, une édition d'hiver a également été créée et est organisée les années sans Jeux d'été.

Avec 24 participants, la délégation belge de cette année est la plus importante que le pays ait jamais envoyées. Elle participe à plusieurs disciplines, telles que le cyclisme, le tennis, le bowling, l'athlétisme et les fléchettes. Les autres sports au programme à Perth sont, entre autres, le squash, le badminton, le volley-ball, la natation, le golf et la pétanque. Cette année, le premier sprint-triathlon des Jeux sera également organisé, avec la participation d'un sportif belge.