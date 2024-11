400 patients à déménager en une journée: voici comment le Grand Hôpital de Charleroi se prépare à cette opération délicate

Pour les accueillir, les infirmières ont vidé les toutes dernières caisses avec du matériel médical, des seringues, des baxters... Les chambres ont également été inspectées.

Certains patients requièrent une attention plus particulière, surtout les personnes en soins intensifs, les grands brûlés, etc. "On doit s'adapter", explique Jonathan Petit, le directeur du service des urgences du Grand Hôpital de Charleroi. "On a prévu différents scénarios qui s'adapteront à la situation actuelle des unités d'hospitalisation. Il y aura des patients très légers, des patients extrêmement graves, les patients de réanimation, les patients grands brûlés qui nécessiteront des soins tout à fait particuliers. On s'est préparé pour pouvoir les déplacer dans les meilleures conditions."