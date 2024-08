"Des animaux vont tomber malades": Nicolas, fermier à Beloeil, est très inquiet de la contamination de l'eau dans sa commune

Nicolas gère une ferme pédagogique à Beloeil. Il a donc de nombreux animaux qu’il doit forcément nourrir et abreuver. Il utilise près de 800 litres d’eau tous les jours. Depuis qu’il est au courant de la pollution de l’eau dans sa commune, il ne donne plus l’eau de ville à ses bêtes. Il les abreuve avec de l’eau en bidon. "On a une petite quinzaine de chevaux, ânes et poneys, des chèvres, des lamas, des alpagas, des cochons, des lapins, des chiens et des chats", énumère-t-il. "Ils consomment énormément d'eau."

Depuis mercredi, il est donc obligé de donner de l’eau de ville à ses animaux. Il est quand même inquiet. "Des animaux vont peut-être tomber malades", soupire le fermier. "Avec potentiellement des frais vétérinaires et en espérant même que ce ne soit pas plus grave."