École fondamentale libre Saint-Joseph d'Estinnes: accusée de harceler les enseignants, la directrice répond

Le corps professoral de l'école fondamentale libre Saint-Joseph d'Estinnes-au-Mont a mené une action ce vendredi matin devant l'entrée de l'école. Les enseignants accusent la direction et le pouvoir organisateur de procéder à du harcèlement. Le syndicat CSC, qui soutient l'action, met aussi en avant des choix pédagogiques ainsi qu'une planification du travail non concertés.

Mise en cause, la directrice répond à RTL info: "Je ne considère pas ça comme du harcèlement, a rétorqué Maryse André, directrice. Il y a juste que je dois régulièrement trouver des solutions rapidement pour les enfants. Et donc il faut savoir que quand un enseignant n'est pas présent le matin, il n'y a personne pour les enfants à part le reste de l'équipe qui a également une charge de classe. Et donc c'est vrai que j'ai fonctionné longtemps en me disant si j'apprenais le soir que quelqu'un était sous certificat et absent, je prévenais l'équipe pour lui permettre de s'organiser et d'encadrer les enfants de notre école au mieux".