"Il ne me reste que la justice": Lorena a perdu ses parents dans le drame de Strépy, sa réaction après la confrontation avec Paolo Falzone

Cette journée était aussi celle de la première rencontre entre Paolo Falzone et les familles: "Ils ont déjà été confrontés une fois au conducteur, à l'inculpé principal, mais c'était par caméras et écrans interposés au moment de la reconstitution. Aujourd'hui, c'est dans la même salle d'audience", précise l'avocat.

C'est une étape importante qui a été franchie aujourd'hui dans le dossier relatif au drame de Strépy-Bracquegnies. "C'est la fin de l'instruction au bout de deux ans. Et c'est surtout le choix de la juridiction qui va juger ces deux hommes. Est-ce que la justice va considérer qu'il s'agit d'un simple accident de la route, même s'il y a beaucoup de victimes ou s'agit-il d'un fait qui doit être jugé par la cour d'assises parce qu'il pourrait bien s'agir de six meurtres et d'un grand nombre de tentatives de meurtre? C'est ce que nous soutenons", explique Dimitri de Beco, avocat de plusieurs membres des familles des victimes.

Paolo Falzone a pris la parole. Il a exprimé des regrets.

"Tout ce qu'il me reste, c'est la justice"

Lorena a perdu ses parents et son parrain le jour du drame. Elle estime que cette confrontation a été "très difficile à vivre émotionnellement": "On est plongé encore une fois dans tout ça, même si notre peine est là tous les jours." Si elle n'a pas pu prendre la parole, il était important pour elle d'être présente aujourd'hui: "C'était important d'être représenté et de se faire entendre (…) Ça me tient à cœur de suivre la procédure judiciaire dans son ensemble puisque j'ai tout perdu lors de ce drame. Et tout ce qui me reste, c'est la justice."

Décision attendue le 12 août

"On n'aura pas la décision tout de suite. En plus de ça, il faut savoir que la chambre du conseil n'est pas compétente pour envoyer directement quelqu'un devant la cour d'assises. Si la chambre du conseil nous suit, ça devra encore être confirmé par la chambre des mises en accusation. C'est la seule juridiction compétente pour véritablement renvoyer les deux hommes devant la cour d'assises", ajoute Me de Beco.

La chambre du conseil a pris l'affaire en délibéré et prononcera sa décision le lundi 12 août. L'avocat "attend" un procès aux assises "en 2025".