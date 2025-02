La démolition du pont de La Louvière sur l'E42 va débuter: qu'est-ce que cela implique pour la circulation?

Les travaux ont débuté il y a un an déjà, mais la phase de démolition va seulement démarrer. Cette phase ne concerne que la partie du pont reliée à Mons à Charleroi, une étape nécessaire, car la simple restauration était impossible.

Plus cher à rénover

"À partir du moment où on considère que la rénovation présente plus d'inconvénients, voire de coûts, on passe alors à une phase de réhabilitation, de démolition, partielle ou complète. Ici, elle est partielle parce qu'on conserve notamment les piles éculées qui sont les fondations de l'ancien ouvrage, et on reconstruit un nouvel ouvrage mixte.", explique Philippe Genbauffe, ingénieur-chef de projet.