De nouveaux embarras sur la route: une nouvelle phase de travaux au carrefour Léonard va débuter, le trafic davantage perturbé

Les travaux de rénovation du tunnel de l'E411 sous le carrefour Léonard commenceront le 3 mars, a indiqué vendredi l'agence flamande du trafic. La circulation sera davantage perturbée à partir de cette date, surtout à l'heure de pointe matinale en direction de Bruxelles.

Le tunnel sous le carrefour Léonard sera entièrement rénové. Les travaux consisteront en l'entretien en profondeur de la structure en béton et la pose d'un revêtement ignifugé et d'un nouveau revêtement routier. L'agence flamande précise que les travaux de rénovation du tunnel de l'E411 dureront moins longtemps, ce dernier étant plus court que celui du ring de Bruxelles.