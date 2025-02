Le carnaval de Charleroi est participatif: Ismaël et Nicolas confectionnent leur propre costume pour la parade

En pleine saison des carnavals et à quelques jours du Mardi Gras, l'heure est aux derniers préparatifs pour le carnaval de Charleroi, un événement participatif. Cela veut dire que tout le monde peut confectionner son costume ou son masque et participer ensuite à la parade.

"L'objectif c'est vraiment de partager ça avec un maximum de citoyens et de visiteurs. C'est pour ça aussi qu'on accueille déjà le public ici pour venir découvrir les coulisses, les préparatifs du carnaval. Mais l'objectif c'est qu'ils puissent se retrouver tous dans la parade", explique Patrick Timmermans, coordinateur de centre d'expression et de créativité.

Ismaël et Nicolas enfilent leurs costumes de robots. "Là j'ai rajouté un truc pour mon arme et j'ai rajouté aussi des griffes", lance l'un d'entre-eux en montrant sa création construite en carton. Comme une vingtaine d'autres enfants, ils ont participé au stage de la grande fabrique du carnaval, au programme confection de costumes et d'instruments de musique.

À l'étage juste en dessous c'est aussi l'effervescence. Ici tout le monde est le bienvenu, que ce soit pour confectionner son propre masque ou pour aider à la création des chars. Sandrine Schenkle, coordinatrice artistique, nous dévoile les coulisses : "On est entre la création de costumes, d'accessoires et d'engins mobiles. On est plus sur des engins mobiles qui vont être tractionnés, qui vont être poussés par la force. Puisqu'il n'y a pas de moteur dans notre grande parade, ça c'est la plus belle contrainte écologique qu'on puisse avoir".

C'est ici aussi qu'est confectionné le corbeau. Il sera brûlé à la fin du cortège en même temps que les idées noires des carolos. "Tout le monde les dépose ici et ça vient se glisser et s'amonceler dans le chariot qui sera tiré et poussé pour mener ça jusqu'au corbeau et que ça crame bien", assure Sandrine Schenkle.

Elles partiront donc en fumée ce mardi gras à la fin du cortège, symbolisant le renouveau pour tous les carolos.