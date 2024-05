Le premier incubateur en cybersécurité de Wallonie présenté à Tournai

Partager:

L'Eurometropolitan e-Campus et l'intercommunale Ideta se sont associés pour lancer le premier incubateur en cybersécurité de Wallonie et booster l'agilité numérique en Wallonie picarde. Les partenaires ont présenté jeudi à Tournai leur stratégie pour une digitalisation durable à l'occasion de la 2e édition du "W'Happy Digital Day". Il sera installé sur le site du "Campus numérique de Wallonie picarde" à Tournai.

Le but est de faire face au défi d'une transition digitale réussie, inclusive et pérenne pour les entreprises, les communes et les citoyens. L'impact de ce nouvel incubateur sera renforcé, avant fin 2024, par la création de la première "Digital Factory" du Forem sur le même site.

L'incubateur a pour mission de fédérer les acteurs de la sécurité numérique autour d'un objectif de partage de compétences, de développement de synergies pour favoriser l'innovation, et de formations pour assurer la montée en compétence de l'ensemble de l'écosystème digital et soutenir ainsi la création de startups et d'emplois. Les deux partenaires feront appel à l'expertise reconnue de l'ASBL de hacking éthique "Be Hack". Soutenue par "l'Agence du Numérique" de Wallonie, l'infrastructure bénéficiera aussi de sa position transfrontalière pour capitaliser sur les dynamiques et les stratégies digitales en place sur le territoire de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. Les partenaires ont présenté jeudi leur stratégie pour une digitalisation durable à l'occasion de la 2e édition du "W'Happy Digital Day" (WDD) organisé ce 16 mai. Parmi les 85 exposants de cet événement, on trouve 42 entreprises du secteur, des startups mais aussi les hautes écoles de la province.