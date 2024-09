Trois peines de prison requises pour des faits de violence et torture sur un ado de 13 ans

Le ministère public a sollicité lundi devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi des peines d'un an, de cinq et de neuf ans de prison contre trois prévenus poursuivis pour plusieurs faits de violence ayant eu lieu durant deux jours sur un garçon âgé de 13 ans : détention illégale et arbitraire, tortures, coups et blessures, vol avec violence, pénétration illégitime dans un immeuble et non-assistance à personne en danger.

Face à la justice, le premier prévenu a reconnu les faits, hormis le vol avec violence et la pénétration illégitime au domicile de la victime. Le second prévenu, détenu, mais qui a refusé son extraction de la prison, est également en aveu des faits, a confirmé son avocat.

Le dernier prévenu, uniquement poursuivi pour ne pas avoir porté secours à l'enfant au sein de son propre domicile, a admis ne pas avoir bougé à cause de son état de santé et ne pas avoir pensé à appeler la police. Le substitut du procureur a sollicité des peines de cinq et neuf ans de prison contre les deux premiers prévenus et une peine d'un an de prison pour le dernier suspect. Les avocats, à la défense, ont plaidé l'indulgence et des mesures de faveur pour les prévenus.

Jugement attendu pour le 7 octobre prochain.