Trois personnes repêchées dans la Sambre à Charleroi: leur état de santé incertain

Les pompiers et plongeurs de la zone de secours Hainaut ont été appelés vers 7h ce vendredi non loin du bâtiment TEC et de la gare à Charleroi. Trois personnes étaient tombées dans la Sambre.

Selon les informations communiquées par les pompiers en matinée, deux personnes ont sauté dans l'eau pour secourir une première personne qui avait chuté dans l'eau. Les plongeurs sont parvenus à remonter rapidement deux personnes à la surface. Celles-ci ont été évacuées en milieu hospitalier dans un état d'hypothermie sévère.