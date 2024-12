Un incendie s'est déclaré dans une école à Chimay: "On a choisi la tactique d’utiliser de la mousse pour l'éteindre"

Des classes et des couloirs sont couverts de mousse. C’est avec ce produit que les pompiers sont parvenus à éteindre l’incendie. Le feu a pris en début de matinée dans la cave, où se trouve la chaudière. Les services de secours ont dû intervenir avec précaution.

"Lors de notre progression pour aller voir ce qu’il se passait, nous avons entendu deux déflagrations, qui nous ont empêchés de progresser plus loin. On a fait demi-tour et on a choisi la tactique d’utiliser de la mousse qu’on a injectée par les soupiraux autour de la façade du bâtiment", indique Jerry Deliège, adjudant pour la zone de secours Hainaut-Est (poste de Chimay)