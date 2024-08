Un pont en chantier depuis près de 10 ans à Châtelet: les travaux coûtaient finalement plus cher que les subsides européens débloqués

A Châtelet, un pont est en chantier depuis quasiment 10 ans. Une rampe d'accès qui a été entamée, ais qui a été stoppée net faute d'argent. Selon Sud Info, les travaux coûtaient finalement plus cher que les subsides européens débloqués pour ce chantier.

Une rampe d'accès de quelques dizaines de mètres, et puis rien, à part le vide. Le chantier a débuté il y a une dizaine d'années pour créer un pont qui relierait Châtelet et Charleroi en passant au-dessus de la Sambre et des voies de chemin de fer. Mais après plusieurs mois, tout est arrêté.