Un train-usine géant travaille au renouvellement de la LGV 1 entre Leuze et Brugelette

Un train-usine géant de fabrication autrichienne, d'une longueur de 1,3 kilomètre, travaille au renouvellement d'une des deux voies de la ligne à grande vitesse "LGV1" sur un tronçon de 17,6 kilomètres entre Leuze et Brugelette. La voie sera totalement remise à neuf: les rails et traverses seront remplacés et le ballast assaini. La LGV 1, longue de 74 kilomètres entre Hal et Esplechin, devrait être totalement remise à neuf à l'horizon 2035. Le budget total se monte à 310 millions d'euros, inscrit dans le plan pluriannuel d'investissements d'Infrabel. La LGV 1, première ligne à grande vitesse construite en Belgique permet de relier Bruxelles à la France depuis 1997.

Les équipes techniques d'Infrabel et de ses partenaires seront à l'œuvre entre Leuze et Brugelette du 12 au 30 août 2024, 24 heures sur 24, pour procéder au renouvellement complet de la voie. Ce chantier consiste à poser 35,2 kilomètres de nouveaux rails, quelque 30.000 nouvelles traverses et quelque 5.500 tonnes de ballast, empierrement qui fait office d'amortisseur de la voie. Le chantier comprend, par ailleurs, le curage des bassins d'orage et le remplacement des câbles et autres composants de la signalisation. Nonante travailleurs sont mobilisés.

Le chantier a imposé la fermeture complète, jusqu'au 30 août à l'aube, de la ligne LGV 1 sur le tronçon, concerné. Les TGV vers Paris empruntent, pendant les travaux, la ligne classique via Mons et Quévy, ceux en direction de Londres passent par Tournai, ce qui occasionne 30 minutes de voyage supplémentaires. La jonction Bruxelles-Parts à 300 km/h dure, en temps normal, 1h26, celle entre Bruxelles et Londres 2h01.