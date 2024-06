Des navetteurs manifestent à Waremme contre un projet de la SNCB: "Cela représenterait quasi trois heures de trajets quotidiens"

Des navetteurs waremmiens se mobilisent depuis quelques semaines contre l'allongement du temps de trajet en train entre Waremme et Bruxelles-Midi. La raison de celui-ci est l'ajout envisagé d'un arrêt en gare de Zaventem, pour desservir l'aéroport de Bruxelles.

"Lorsque j'ai débuté ma carrière dans la capitale, il y a 25 ans, le temps de parcours était de 55 minutes. En 2015, on est passé à une heure et cinq minutes. Avec le projet de la SNCB, on passerait à 01h21 pour l'aller et à 01h24 pour le retour", explique le navetteur Benoît Degrange, l'un des organisateurs du rassemblement de samedi matin.