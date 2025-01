Des non-voyants se mobilisent pour venir en aide à des personnes précarisées: "Cela provoque quelque chose de positif en nous"

Ce jeudi, des bénéficiaires ont donc préparé et distribué des petits-déjeuners à des personnes précarisées. Habitués à gérer la cafétéria de l’association, où ils accueillent régulièrement d'autres bénéficiaires, proches et membres du personnel dans une ambiance conviviale, ces bénévoles ont immédiatement répondu avec enthousiasme à cette initiative. "On aime pouvoir redonner de notre temps", commente José, l'un des bénévoles. "Je suis non-voyant, mais je prends le pli petit à petit".

Il y a quelques semaines, "l'Accueil Botanique", un service d'aide sociale, alimentaire et d'insertion, a lancé un appel : elle cherchait des bénévoles. L'asbl "La Lumière", qui aide des personnes malvoyantes, a répondu et a constitué une équipe de bénéficiaires bénévoles.

Cette collaboration entre deux associations aux besoins spécifiques est importante pour "La Lumière", car elle permet de montrer que tout le monde peut contribuer et aider le collectif. Une action pleine de sens pour les 5 bénévoles qui ont participé, valorisante pour eux. "C'est une belle opportunité pour faire un acte solidaire", note Line Brasseur, chargée de communication pour l'asbl La Lumière. "Nous sommes souvent aidés, cela permet de rendre la pareille. Cela permet également de ne plus voir ces personnes comme seulement des personnes qu'il faut aider, mais comme des acteurs à part entière de la solidarité et de la société, c'est ce qu'on veut. Aider, cela provoque quelque chose de positif en nous".

"La Lumière" et "Accueil Botanique" espèrent que cette initiative pourra inspirer d’autres associations et entreprises à unir leurs forces pour bâtir une société plus solidaire et inclusive.