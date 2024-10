A Liège, la taxe sur le dépannage de véhicules augmente avec l'arrivée du tram

La taxe sur l'enlèvement des véhicules gênants et mal stationnés à Liège va augmenter pour passer de 151 euros à 179 euros par véhicule et par dépannage. Une mesure qui se justifie par l'état des finances de la Ville et par la venue prochaine du tram, toujours annoncée pour la fin du mois de janvier 2025 une fois les essais terminés.

"L'actuel règlement communal se termine en 2024 et il faut le remettre au goût du jour pour qu'il soit conforme à la circulaire budgétaire, qui fixe les recommandations de la tutelle, et au règlement relatif au dépannage", a ainsi introduit l'échevine MR Christine Defraigne, en charge des Finances de la Ville, lors du conseil communal du lundi 21 octobre.