À Liège, trois hectares de cannabis cultivés en collaboration avec un hôpital pour "développer de nouveaux médicaments"

En Belgique, 22 % de la population souffre de douleurs chroniques et persistantes. "En général, avec un hectare de cannabis en Belgique, on aura une tonne de matière sèche qui sera potentiellement exploitable, desquelles on pourra extraire les cannabinoïdes qui sont utilisés dans nos produits", poursuit Lionel Quataert.

"On ne veut pas de dépendance"

Aux États-Unis, les opiacés prescrits avec morphine et produits dérivés causent la mort de 60.000 patients chaque année. "On part du principe qu'un cannabis thérapeutique, c'est un cannabis qu'on pourrait prescrire, donc on ne veut pas de la dépendance", détaille Frédéric Louis, anesthésiste du groupe du groupe Santé CHC. "La majorité des médicaments que les patients prennent en douleurs chroniques rendent dépendants, et particulièrement les opioïdes."

Cette plantation est une véritable stratégie pour l'hôpital. "Le but, c'est de travailler en collaboration avec eux dans le cadre du développement de nouveaux médicaments", indique Nicolas Desmyter, directeur de la clinique CHC Hermalle.