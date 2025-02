"Permettre aux personnes de continuer à rêver": cette bibliothèque met à disposition des ouvrages pour malvoyants, comment ça marche?

C'est une bibliothèque pas comme les autres qui se situe à Liège : celle de l'ASBL Lumière. Sa particularité ? Elle possède une vaste collection de livres adaptés aux personnes malvoyantes ou aveugles, mais aussi des livres audio. Chaque semaine, des bénévoles viennent lire quelques passages et les enregistrer.

Depuis un an, Régis est bénévole au sein de l'ASBL La Lumière. Tous les mercredis, il s'enferme une heure et demie dans sa cabine pour enregistrer des livres. "C'est permettre à d'autres personnes qui n'ont plus accès à la lecture de continuer à voyager, à rêver ou à découvrir", explique-t-il.

Pour un livre de 300 pages, Régis devra faire près de sept sessions, puisque généralement, les lecteurs bénévoles enregistrent 30 pages par heure. Quant aux rayons de la bibliothèque, 10 000 livres audio sont déjà disponibles. "Soit les personnes qui viennent lire pour nous nous proposent des ouvrages, soit nous essayons de répondre à la demande de nos usagers. Nous recevons des demandes constantes, quotidiennes", précise Simon Lavenne, bibliothécaire.