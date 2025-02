Jonathan est le seul artisan belge de souliers médiévaux: combien faut-il débourser pour ces chaussures pas comme les autres? 

Pour travailler la matière, il utilise des outils d'époque. Par exemple, pour renforcer le cuir, Jonathan se sert d'une machine à coudre ancienne. "J'aime bien le côté manuel parce que ça me permet vraiment d'y aller tout doucement. (...) Ici, c'est vraiment à la pédale, à l'ancienne. C'est un confort, et puis c'est une tradition que j'aime bien", précise-t-il.

Pour que ce cuir se transforme en chaussure, Jonathan utilise ensuite des semelles en bois, qu'il fabrique aux dimensions exactes de chacun de ses clients.

Ce savoir-faire si particulier lui a été transmis par son père, comme il le raconte : "J'ai pris un peu le relais parce que je me rendais compte qu'il n'y avait personne en Belgique, à part lui et moi, qui fabriquait des chaussures. Et comme j'avais les techniques, le savoir-faire et éventuellement des conseils, j'ai pu commencer à en faire".

Des chaussures qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles de l'époque, à quelques détails près, ajoutés pour plus de confort. Côté prix, il faut compter environ 200 euros pour une paire de bottillons.