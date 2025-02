Tensions à Saint-Nicolas après l'annonce "soudaine" de la fermeture d'une école communale: "On a jamais vu une situation comme ça"

La commune de Saint-Nicolas est le théâtre de quelques tensions ce lundi soir. Plusieurs dizaines de manifestants, une septantaine, nous dit-on, se sont rassemblés devant la maison communale, afin de protester contre la fermeture de l'école Communale du Halage. Ils sont équipés de banderoles, de sifflets et de fumigènes.

Au même moment, a lieu un conseil communal en présence de plusieurs manifestants.

"Fermer une implantation scolaire, ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur", s'exprime l'échevine de l'Enseignement et de la petite enfance, Audrey Hofman (PS), lors du collège communal. "On a demandé au service des travaux de faire une évaluation des travaux sur le site du Halage. On est à 2.5 millions d'euros. Sans compter l'instabilité du bâtiment. Il y a trois-quatre ans, avec le collège précédent, on est allé visiter l'implantation. Quand on se trouve dans le bâtiment qui est côté quai et qu'on est au premier étage, tout le bâtiment tremble. Est-ce qu'humainement et securitairement, en tant que membres du collège et du conseil, on va laisser des enfants et des enseignants, des êtres humains, risquer leur vie à chaque fois qu'un camion passe ?", interroge-t-elle.