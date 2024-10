Un candidat reçoit une affiche de lui couverte d'insultes racistes à Stavelot: "Le plus choquant a été de l'expliquer à mon fils"

Il l'a retrouvée devant la porte d'entrée samedi soir. "Sale noir, mange tes morts, sale connard", peut-on lire. Des insultes très choquantes qui ont touché Raphaël Grégoire et sa famille.

"Le plus choquant pour moi a été de devoir expliquer à mon fils de 5 ans qu’il s’agissait de messages pas gentils envers son papa. Cela m’a beaucoup touché. En plus, celui qui a fait ça sait où j’habite et c’est assez interpellant", a expliqué le candidat à nos confrères de Sudinfo.

Les insultes racistes de ce type sont, rappelons-le, passables de poursuites judiciaires. Il a d'ailleurs déposé plainte et espère que l'auteur sera identifié et poursuivi.

Il a reçu bon nombre de messages de soutien des citoyens et de ses colistiers.

Mais Raphaël Grégoire ne laissera pas cet épisode ternir sa motivation pour ces élections communales. "C’est juste ignoble et triste, mais cela ne va pas m’empêcher de continuer à m’investir à fond. Que du contraire, cela renforce même ma motivation. Et ce n’est pas ce genre de chose qui va m’intimider. Peu importe son origine, sa couleur de peau, son sexe… Ce genre de message n’a pas sa place dans notre société", a-t-il conclu.