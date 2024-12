Une adolescente en trottinette renversée par un bus TEC à Herstal: "Elle était coincée en dessous"

À Herstal, en région liégeoise, une jeune a été percutée ce mercredi après-midi par un bus TEC alors qu’elle traversait la route en trottinette. Coincée sous le véhicule, elle a été secourue par les pompiers et transportée à l’hôpital.

"Vers 14h15, un accident s'est produit entre une personne et un bus TEC. La victime présumée a traversé la route pour prendre le trottoir en face. La police et une ambulance sont sur place", signale Sufak, habitant d'Herstal, ce mercredi après-midi via le bouton orange Alertez-nous.

Contactés par nos soins, la police, les pompiers de la zone de Liège et TEC ont confirmé l'accident. L'incident s’est produit alors que la victime roulait en trottinette.