Violent incendie d'une carrosserie à Plombières, juste à côté d'une station essence: "On a eu de la chance"

Un violent incendie a touché une carrosserie de Plombières mardi en fin de journée. Trois personnes ont été blessées et l'intervention a duré une bonne partie de la soirée et de la nuit.

Deux ou trois explosions auraient été entendues vers 17h. L'incident a lieu près d'une pompe à essence qui n'a, heureusement, pas été touchée.

"L’incendie est conséquent", ont confirmé les pompiers. 57 hommes du feu ont été envoyés sur place et la protection civile a été envoyée en renfort.

Très ému, le gérant de la pompe à essence voisine s'est rendu compte que le pire a été évité. "Je pense que le camion a pris feu et ça s'est propagé très, très vite. Et le temps que les camions de pompiers arrivent, c'était tout proche de ma station. Quelques minutes plus tard et c'était la station aussi qui était brûlée, je pense", a confié Michaël Habets.