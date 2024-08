Faire des loopings ou des vrilles en avion de voltige? C'est possible ce week-end à Saint-Hubert, "des sensations incroyables"

Parmi les événements du week-end, il y en a un très attendu à l'aérodrome de Saint-Hubert et il pourrait peut-être vous inspirer: le Fly In Festival. L'occasion de découvrir un univers fascinant, celui de l'aviation que ce soit vu du sol ou à bord d'avions de voltige pour les plus téméraires.

"Extraordinaire, des sensations incroyables", se réjouit Jean-François après avoir effectué pour la première fois quelques loopings ou vrilles à bord d'un avion de voltige. "On part un peu dans tous les sens et puis on a la surprise de la figure qui va être faite puisque seul le pilote sait quelle figure il va faire, donc on subit un peu tout ça. Mais c'est extrêmement surprenant. On est soit léger à un moment parce qu'on arrive au bout, on se retrouve la tête en bas en une fraction de seconde", poursuit-il.

L'avion, l'Extra 300, est considéré comme le meilleur actuellement au niveau mondial pour la voltige. "C'est un peu la Rolls-Royce en ce moment sur le marché tout simplement. Avion de fabrication allemande, très robuste. A l'intérieur, vous êtes installé comme dans un cockpit de Formule 1. Votre corps est figé et collé à l'avion, donc vous suivez l'avion dans toutes ses péripéties et donc on va pouvoir ressentir toutes les accélérations à chaque changement, à chaque modification de trajectoire", explique Denis Petitfrère, pilote et instructeur sur l'appareil.