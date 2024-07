Le tunnel Delta fermé, ralentissements sur le ring intérieur: quel est l'état des routes ce lundi matin?

08h07

L'accident qui s'est produit sur le Ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Zellik est dégagé. Vous ralentissez encore depuis Grand Bigard et devez ajouter 15 min à votre temps de parcours en direction de Waterloo.

Dans la même direction, comptez également 15 minutes de plus entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Sur l'E42 Tournai vers Mons, ralentissement de 10 min entre l'Aire de Bourgambray et Antoing

Depuis ce matin, le tunnel Delta est fermé en direction de bxl centre afin d'y effectuer des travaux de désamiantage.

Cela entraine la fermeture de la fin de l'E411 à partir de la sortie Demey. Une déviation est mise en place via la chaussée de Wavre, le boulevard du Souverain et le boulevard des Invalides.