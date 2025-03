"Explosion" à Eghezée: une maison "complètement effondrée", un couple décède des suites de l'accident

Une "explosion" a été entendue et observée par une personne qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous ce jeudi matin vers 8h30, route de la Hesbaye à Noville-sur-Mehaigne à Eghezée. Sur place, le voisinage témoigne: des tremblements ont été ressentis par les habitants aux alentours. "On a entendu une grosse déflagration, comme un avion qui passe le mur du son mais en beaucoup plus intense", raconte Marie-Jeanne.

Les pompiers, actuellement en intervention, confirment. "Le bâtiment s'est complètement effondré." L'incident pourrait être "lié à une fuite de gaz." La police affirme néanmoins que le gaz ne passait pas dans la rue.