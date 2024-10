Manifestation d'élèves contre une préfète à Ciney: que va faire Wallonie-Bruxelles Enseignement?

Pas question de porter un pantalon de training, demander de recouvrir les trous des jeans avec du scotch, interdiction de porter un collier avec une croix,… Des élèves cinaciens se sont mis en grève pour dénoncer le comportement de leur préfète. Elle est, selon eux, très autoritaire sur le code vestimentaire.

Wallonie-Bruxelles Enseignement n'a reçu aucun signalement après cette action via son service de prévention externe. Une rencontre a eu lieu entre la directrice ajointe et les jeunes, qui a permis de les entendre et de clarifier certains points. Notamment les règles vestimentaires qui figurent dans le règlement d'ordre intérieur de l'école.