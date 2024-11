Action contre Dyson: plus de 500 euros de différence entre ces deux boucleurs, lequel choisir?

Lancé en 2019 par la marque britannique Dyson, le Airwrap s'est rapidement imposé comme une référence dans le domaine capillaire. Grâce à son moteur innovant tournant à 110.000 tours par minute et ses multiples embouts interchangeables, il sèche, lisse et boucle les cheveux avec une efficacité redoutable. James Dyson, fondateur et ingénieur visionnaire, a encore frappé fort avec cette création qui justifie son prix par des caractéristiques uniques. Depuis son lancement, pas moins de quinze nouveaux accessoires ont vu le jour, consolidant la suprématie de Dyson.

Le boucleur Action : la surprise à bas prix

Face au Dyson, le boucleur de chez Action, vendu à seulement 9 €, semble bien modeste. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Pour l'expérience, Christine Karaman a réalisé des boucles sur un modèle, utilisant le Dyson d'un côté et le boucleur Action de l'autre. Le premier constat est visuel : les embouts diffèrent, l'un plus fin chez Action et l'autre plus large chez Dyson, influençant la structure des boucles.

La gérante des salons Michael Siméon Coiffure note : "La boucle du Dyson est plus légère et moins soutenue, alors que celle de chez Action est plus serrée et définie". Cependant, la durée de tenue des boucles laisse à désirer. Celles réalisées avec le Dyson n'ont pas résisté longtemps, surtout sur cheveux fins. Pour maximiser l'efficacité, Christine recommande de travailler sur cheveux légèrement humides.

Les appareils à bas prix suscitent souvent des inquiétudes concernant les matériaux utilisés. Ici, bonne nouvelle : ni l'un ni l'autre des appareils n'a causé de dommages visibles aux cheveux. Christine rappelle cependant : "Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'appareil, mais la protection que l'on met sur le cheveu avant d'utiliser un fer".