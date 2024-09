Le prix de l'énergie repart à la hausse: quelles options s'offrent aux consommateurs en septembre?

En effet, le marché du gaz reste particulièrement sensible aux évolutions internationales. Le 9 août, les prix du gaz sur le marché TTF (Title Transfer Facility), point de référence en Europe, ont atteint leur plus haut niveau de l’année, à environ 41 €/MWh. Cette augmentation de 75 % par rapport au prix le plus bas de l’année illustre bien la volatilité persistante de ce secteur.

Les consommateurs subissent cependant toujours autant la fluctuation de ces prix. Selon les nouvelles cartes tarifaires de septembre, un foyer moyen paie environ 80 euros de plus par an pour sa consommation d’électricité et de gaz.

Par rapport au mois de mars, un contrat fixe revient désormais entre 260 et 270 euros plus chers sur une base annuelle. Bien que la situation soit moins critique qu’en 2022, les prix actuels demeurent bel et bien plus élevés qu’il y a quelques mois.

Fixe ou variable : quel contrat choisir ?

Face à cette instabilité des prix de l’énergie, la question du type de contrat à privilégier – fixe ou variable – se pose plus que jamais. Tout dépend des préférences personnelles des consommateurs et de leur tolérance au risque.

Pour ceux qui cherchent à bénéficier du prix le plus avantageux sur le moment, un contrat à tarif variable reste l'option la plus économique. Cependant, les adeptes de la sécurité et de la stabilité peuvent préférer un contrat fixe, bien qu'ils doivent s’attendre à payer en moyenne 350 euros de plus par an pour cette tranquillité d'esprit.