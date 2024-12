"Les 'anti-connard' cartonnent": les chaussettes à message à glisser sous le sapin, bonne ou mauvaise idée?

Une tendance originale qui cartonne en cette période de fêtes : des chaussettes à paillettes ornées de messages amusants et parfois provocants, comme "beau gosse", "chaton" ou même "connasse". Ces accessoires, à la fois fun et décalés, s’arrachent dans les boutiques et séduisent autant pour leur style que pour l'humour qu'ils apportent.

La tendance de cette année sont les chaussettes avec une inscription parfois sympa, comme "jolie demoiselle" ou "beau gosse", et parfois un peu plus piquante.

Les chaussettes à message ont la cote, surtout en cette période de fêtes de fin d'année où on a envie d'offrir un petit cadeau fun, qui fera sourire, et qui fera plaisir aussi.

Marie-Ange Meynart en vend dans sa boutique de Jette : "Les chaussettes qui cartonnent, je ne sais pas pourquoi, ce sont les 'anti-connard'. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Belgique, mais voilà, ça cartonne. On a aussi les 'Bichette', ce qui est super cool et un peu plus doux", lance-t-elle.

Un moyen pour certains d’avoir bien chaud aux pieds et de faire un passer un message : "Je les trouve super cool. Après, on a l'humour noir ou pas", estime une cliente.

Et offrir à son beau-père des chaussettes "casse-couilles", est-ce que ça le fait ? "Oui, parce que je pense qu'il le prendrait à la rigolade et ça permettrait de détendre l'atmosphère à Noël ou à Nouvel An", dit une autre.

Le prix d'une paire varie de 16 à 20 euros. Marie-Ange constate un réel engouement : "Il y a des personnes qui viennent acheter cinq paires et ils ne regardent même pas dans le magasin. Ils rentrent dans le magasin et disent : 'moi je veux les chaussettes".

Une idée cadeau pour une cacahuète, entre amis ou collèges. Attention tout de même à ne vexer personne.