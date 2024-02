Les plateformes en ligne sont désormais privilégiées en cas de réservation de vacances: est-ce cependant la garantie d'un prix bas?

40 "vérificateurs"

Pour comprendre, la plateforme belge nous a ouvert ses portes. Ici, 40 personnes vérifient chaque jour l’attractivité des offres sur le site et renégocient si besoin les contrats avec les compagnies aériennes. "Le nerf de la guerre consiste à avoir un tarif qui est compétitif, de pouvoir proposer aux clients le meilleur prix et en même temps, si c'est possible de dégager une petite marge qui nous permet de couvrir nos frais", nous explique Franck Bosteels, porte-parole de la plateforme "Connections".



Pour être le premier à offrir des prix bas, la plateforme se dit prête à s’aligner sur les prix proposés par les compagnies aériennes et elle peut donc rogner sur ses marges pour satisfaire la demande du client, mais attention : elle ne peut descendre en dessous d’un certain prix, imposé par la compagnie. "On a des niveaux de prix en dessous desquels on ne peut pas afficher de tarif. En revanche, sous le comptoir, on a des tarifs qu'on ne peut pas afficher, mais dont on dispose à condition de l'utiliser pour composer un voyage".



Alors que choisir ? Nous avons posé la question au centre européen des consommateurs : "Il vaut mieux toujours réservé auprès de la compagnie aérienne car cela limite les intermédiaires, les coûts et les canaux de communication en cas de problème, répond Ibtissame Benlachhab, conseillère juridique au Centre Européen des Consommateurs.

Selon une étude du Centre Européen des Consommateurs Autriche, réserver directement auprès de la compagnie est financièrement plus intéressant. En effet, dans 7 cas sur 10 : les prix affichés par les compagnies sont en moyenne 9 % moins élevés.