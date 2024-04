Malgré la hausse des prix conséquente, les Belges sont de grands fans de cuisine: comment expliquer ces coûts ?

Une cuisine avec îlot lui coûterait en moyenne 17 000 euros. Derrière ce coût : les prix des matériaux qui restent 35 % plus importants qu'en mars 2020. Alors pour réduire la facture : le choix du mobilier fait toute la différence. Le prix de deux cuisines d’apparences similaires peut varier de près de 30 %. "On va d'abord proposer une cuisine blanche, sans poignée. Puis, on va vers quelque chose de plus personnalisé", explique Luigi Vella, administrateur chez Vanden Borre Kitchen. "Lorsque l'on ajoute des poignées en plaqué chêne et qu'on ajuste la hauteur des portes, le prix varie". Faire jouer la concurrence peut aussi diminuer la facture finale. "On a une équipe à la centrale qui scrute le marché. En fonction du prix du marché, on va s'adapter et on s'aligne au prix le moins cher", précise Luigi Vella. Cette chasse aux coûts contribue à fidéliser la clientèle. Ici, 3 000 cuisines sont vendues par an, à des prix variant de 10 000 à 30 000 euros.

Le goût du sur-mesure

En cas de hausse de prix, maîtriser la fabrication des matières premières permet aussi aux cuisinistes d’être plus flexibles. Dans cet atelier, on assemble les cuisines depuis près de 40 ans "On ne fonctionne avec aucun intermédiaire. On achète tout nous-même, des panneaux, des matériaux pour faire nos portes. On maîtrise tout de A à Z", explique Nicolas Damoiseau, administrateur chez Mi-bois.

Au total : 120 et 135 cuisines produites par an. Des modèles haut de gamme, entièrement sur mesure, de 25 à 60 000 euros. Mais le patron nous l’assure : ses modèles sont de bonne qualité: "On va pouvoir aller plus loin dans les choix de matériaux. C'est beaucoup plus personnalisé et travaillé que les cuisines en série".



Même si les prix sont plus élevés, le marché des cuisines équipées reste très porteur. La demande est en constante augmentation. "Par rapport à avant, on a quelque chose de plus ouvert, de plus convivial. Les gens veulent partager cette pièce lorsqu'ils cuisinent avec leurs amis, leur famille".

Les Belges adorent les cuisines : près de 176 000 sont vendues chaque année.