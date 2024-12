Pouvoir d'achat: à quelles dépenses les Belges ont-ils dû renoncer pour alléger les fins de mois?

Quelles dépenses affectent le plus le budget des Belges? C'est tout d'abord l'alimentation: 75% des personnes interrogées pointent ce poste de dépense comme étant l'un des plus lourds dans leur budget. Ces personnes sont aussi également 62% à mentionner l'énergie, l'électricité et le gaz qui pèsent de plus en plus lourds aussi dans le budget mensuel. Enfin, pour compléter le trio de têtes, on compte évidemment le loyer mentionné par 32% des personnes sondées. La santé est aussi un poste assez important mentionné par une personne sur quatre qui s'inquiète. Les transports (21%), les loisirs (16%) et les vacances (14%) arrivent ensuite.

A quel type de dépense avons-nous dû renoncer pour équilibrer notre budget? Ce sont clairement les sorties et les loisirs (37%) qui sont abandonnés le plus rapidement. Il y a 20% des personnes qui mentionnent avoir dû réduire voire supprimer leurs vacances. Dans les autres postes de dépense qui ont été supprimés, on retrouve des biens de consommation, tels que les vêtements (9%), les appareils électroniques (3%) ou encore les abonnements, tels que les abonnements pour des services en streaming ou des abonnements de salles de sport (3%). Enfin, et c'est une réalité, pour 2% des personnes interrogées ont dû supprimer les activités pour leurs enfants.