Au chômage, Ouidad, devenue aidant-proche, ne perçoit plus que 300 euros: "Je suis dans le désarroi le plus total"

Comme près d’un million de Belges, Ouidad a fait le choix de devenir aidant-proche. Son père, gravement malade, a dû être amputé d’une jambe. Au chômage depuis trois ans et ayant achevé une formation à la mi-décembre, elle tient à mettre à profit son temps pour son père. "Mon école m’a conseillé de devenir aidant-proche. Lorsque j’ai pris des renseignements auprès de mon syndicat, on m’a redirigée vers le site Internet", indique la mère de famille. Compatible avec son statut de chômeuse de longue durée, elle est exemptée de ses obligations à partir du 15 décembre, lorsqu’elle devient officiellement aidant-proche. Ce jour-là, elle reçoit un courrier interpellant."On m’informe que je dois rembourser une partie de mon allocation de chômage du mois de décembre. Je me retrouve alors avec seulement 300 euros pour vivre", déplore Ouidad.

Un montant bien insuffisant pour gérer ses dépenses. "Comment payer un loyer, des charges et assurer la vie quotidienne avec seulement 300 euros par mois ? J’ai une fille de 22 ans, comment vais-je faire ? Je suis dans le désarroi le plus total", explique Ouidad, qui regrette d'avoir entamé ces démarches. "On m’a mal informée, je ne savais pas que j’allais percevoir à peine 14 euros par jour. J’ai seulement un rendez-vous avec le CPAS dans un mois…". Elle poursuit : "Tous les jours, je me rends à mon syndicat pour trouver une solution".