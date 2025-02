Florent a placé un pneu de secours sur sa voiture: cela posera-t-il problème lors du contrôle technique ?

Un véhicule avec un pneu de secours peut passer le contrôle technique s'il a les mêmes dimensions que les autres. Par exemple, le pneu ne pourra pas faire 18 pouces si les autres en font 19. Il ne peut pas non plus avoir posé un pneu été alors que les autres pneus sont des pneus hiver. Les roues doit avoir les toutes avoir les mêmes caractéristiques techniques.

Il s'agit ici de pneu de secours et non d'une galette. La galette, elle, ne passera pas le contrôle technique. Plus légère et plus petite, la galette est conçue pour une urgence, par exemple, conduire la voiture au garage, mais pas plus.



Si les critères sur des roues ne sont pas respectés, il faudra repasser le contrôle technique dans les 15 jours avec des pneus conformes.

Pour précision, avoir une roue de secours dans son coffre n'est pas obligatoire pour passer le contrôle technique.