"Il a fait 150 kilomètres pour me livrer un kilo de carottes": Nadine, habitante de Couvin, passe commande chez Delhaize, le camion part... de Bruxelles

Elle parvient donc à passer commande sur l'application MyDelhaize, pensant qu'elle serait automatiquement redirigée vers un magasin à proximité. "Je me disais qu'automatiquement, les commandes étaient redirigées vers le Delhaize le plus proche de mon domicile puisqu'ils ont mon adresse", explique-t-elle.

"Je n'ai rien compris à l'histoire", confie-t-elle. "À l'heure où on nous dit qu'il faut économiser, faire attention au carburant, le gars fait 250 bornes aller/retour pour me livrer deux cartons de courses ! On en rit, mais c'est quand même assez grave", déplore-t-elle.

Explications de Delhaize

Contactée par RTL info, Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize, explique que "les commandes en ligne, que ce soit en point de retrait ou en livraison à domicile, sont préparées dans un centre de distribution dédié à l'e-commerce". "Ce ne sont pas les magasins qui préparent les commandes car la charge de travail serait trop importante", précise-t-elle. "C'est un service à part de Delhaize. Il y a un dépôt qui est dédié à nos livraisons e-commerce ou au retrait en magasin."

Il faut rester efficace

Les camions partent donc de ce centre, et pas depuis les magasins dans lesquels vous pouvez faire vos courses. "C'est centralisé", explique Karima Ghozzi. Delhaize a mis en place des "hubs" à Gand, Liège et Drogenbos. "Les camions livrent en dehors des heures de pointe, depuis le dépôt principal, vers les hubs et, de là, les camions livrent à domicile", explique la porte-parole. "Les retraits en magasin, ce sont les gros camions qui acheminent les marchandises, en même temps que les livraisons dans les magasins."

"Il faut rester efficace. Moins de hubs, c'est une économie d'énergie, de personnel etc...", justifie la porte-parole. "Les franchisés reçoivent les commandes qui sont en retrait au magasin. Les livraisons, c'est direct depuis le dépôt vers le client. Les franchisés, ils ne font que relayer les colis aux clients", ajoute-t-elle. En tout, ce sont 200 départs depuis des dépôts ou des hubs qui sont assurés tous les jours par des camions Delhaize pour la livraison de courses (à domicile ou à retirer en magasin). La porte-parole assure d'ailleurs que les camions sont presque toujours remplis avant de démarrer.

Je téléphonerai directement au magasin

Pour le moment, il semblerait donc que Delhaize n'ait pas l'intention de changer son fonctionnement. Nadine, pour sa part, ne réitèrera pas l'expérience : "Je me disais que j'étais en tort, que je devais savoir que ça venait de Bruxelles. C'est parce que j'avais le dos bloqué, la prochaine fois que ça m'arrive, je téléphonerai directement au magasin".

En effet, certains Delhaize franchisés, comme celui de Couvin, permettent aux clients de commander directement au magasin. Une option qui convient mieux à Nadine, soucieuse de l'environnement.

Alternatives

Outre Delhaize, plusieurs autres enseignes proposent des services de livraison de courses à domicile en Belgique :

Colruyt: via son service Collect&Go, propose la livraison à domicile ou le retrait en point de collecte. Vous devrez payer les frais de service et les frais de livraison. Les frais de livraison varient en fonction du jour et de la tranche horaire (entre 5 et 7 euros).

via son service Collect&Go, propose la livraison à domicile ou le retrait en point de collecte. Vous devrez payer les frais de service et les frais de livraison. Les frais de livraison varient en fonction du jour et de la tranche horaire (entre 5 et 7 euros). Carrefour: propose la livraison à domicile via son site internet ou son application. Les frais de livraison varient en fonction du montant de la commande et de la tranche horaire (à partir de 4,95 euros).

propose la livraison à domicile via son site internet ou son application. Les frais de livraison varient en fonction du montant de la commande et de la tranche horaire (à partir de 4,95 euros). Intermarché: propose également la livraison à domicile, avec des frais de livraison variant selon le montant de la commande et la tranche horaire (à partir de 5 euros).

propose également la livraison à domicile, avec des frais de livraison variant selon le montant de la commande et la tranche horaire (à partir de 5 euros). Cora: offre un service de livraison à domicile avec des frais de livraison fixes (généralement autour de 10 euros).

En général, les délais de livraison sont de quelques heures à un jour, selon l'enseigne et la région. Il est souvent possible de choisir une tranche horaire de livraison. Certaines enseignes proposent également des abonnements pour bénéficier de la livraison gratuite ou à prix réduit. Outre les grandes enseignes, de plus petits acteurs locaux proposent également des services de livraison de courses à domicile, souvent avec un accent sur les produits bio et locaux. Renseignez-vous donc aussi sur les initiatives locales qui pourraient exister près de chez vous.