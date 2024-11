Gros changement chez bpost: la réception des colis sera beaucoup plus facile

Il est désormais possible de modifier le jour ou l'adresse de livraison d'un colis ou d'un recommandé, même si cet envoi est déjà en cours, signale ce lundi bpost. Cette modification doit se faire au travers de l'application mobile My bpost.

Depuis le vendredi 8 novembre, le consommateur peut, via l'app My bpost, demander au facteur de passer avec un colis ou un courrier recommandé un jour ouvrable plus tard que prévu. L'option est disponible dès que la livraison a été annoncée via l'application ou par e-mail et peut être activée jusqu'au moment où le facteur commence sa tournée le matin, y compris donc le jour de la livraison, précise bpost. Dans le cas des lettres recommandées, l'option est proposée jusqu'au moment où l'envoi est trié.

Les destinataires peuvent aussi modifier le lieu de livraison de leur colis, qui doit toutefois être situé dans la même région que l'adresse originelle. La communication de la nouvelle adresse peut se faire à partir du moment où la livraison est annoncée dans l'application ou par e-mail, jusqu'au moment où le facteur entame sa tournée le matin. Il présentera alors l'envoi à ce nouveau lieu le jour-même, assure l'entreprise postale.