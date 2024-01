Ils sont étrangers, intégrés, salariés en Belgique et sont sommés de quitter le territoire: "Ma vie est ici"

Partager:

Genet et Steve sont en Belgique depuis plusieurs années. Arrivés sur le sol belge et rapidement intégrés, ils ont construit leur vie ici. Mais il leur a récemment été demandé de quitter le territoire et de rentrer dans leur pays d'origine. Les deux réfugiés témoignent d'un phénomène qui semble s'intensifier.

Voilà six ans maintenant que Steve vit à Liège. Arrivé depuis le Cameroun, où il a fui la politique en place, il a trouvé en la Belgique une terre d'accueil où il se sent bien. D'abord étudiant en master à l'Université de Liège, il est depuis 2020 en CDI chez Colruyt. Un parcours sans ombre pour le jeune homme qui compte "de nombreuses attaches professionnelles, sportives et culturelles" ainsi qu'une compagne dans son pays de coeur. "Ma vie est ici", assure-t-il. L'arrestation

Mais le 17 novembre, les choses ont basculé pour Steve. Alors qu'il était chez lui, la police a débarqué. "J'ai été arrêté chez moi et enfermé pendant la nuit dans les locaux de la police puis transféré au centre fermé de Bruges", raconte-il à l'équipe de RTL info. S'en sont suivi 15 jours de détention avant d'être rapproché, à sa demande, de Liège près de "sa famille, ses amis et ses collègues". La raison de cette arrestation? Steve est en situation irrégulière. En 2019, il a introduit une demande d'asile dont il a attendu la réponse pendant... trois ans et demi. "J'ai eu la réponse négative en mai 2023. À la suite de ça, j'ai reçu un ordre de quitter le territoire", explique-t-il. "Mon avocat a déposé un recours pour l'annuler. J'ai également demandé une régularisation de ma situation avec mon contrat de travail." Le temps a donc rattrapé Steve et ce fameux 17 novembre, ce que l'on appelle aussi l'"OQT" (Ordre de quitter le territoire) a été mis en application. Un premier et un deuxième procès en appel auront été nécessaires pour que notre interlocuteur soit enfin remis en liberté. Une première victoire non sans séquelles. "Il faut toujours que je regarde à gauche à droite si je ne vais pas être interpellé..."

L'incompréhension Aujourd'hui, le recours pour l'annulation de l'OQT et le demande de régularisation sont toujours en cours. Devoir prouver une fois de plus qu'il est intégré et attaché à la Belgique, Steve trouve cela "malheureux". "Je paie mes cotisations sociales, mes impôts, mes loyers, je n'ai pas de souci avec la justice ou la police. On se demande ce qu'il faut réellement faire pour être reconnu comme citoyen belge...", se désole-t-il. Mais Steve ne se sent pas seul, surtout grâce à une pétition lancée par ses collègues sur internet, qui a à ce jour recueilli plus de 4.000 signatures. De quoi mettre du baume au coeur de ce Camerounais d'origine, tout comme dans celui de Genet, venue d'Erythrée, qui subit le même sort, ainsi que toute sa famille.