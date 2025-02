"Je ne sais plus à qui m'adresser": Marie découvre sur sa facture de GSM deux achats de 50 euros qu’elle n’a jamais effectués

"J'ai été facturée sur ma note de deux montants, comptabilisés le même jour, de 49,99 €, pour des services multimédias Sony. (...) Je ne sais pas d'où sortent ces montants", explique-t-elle. Et ce qui rend cette situation encore plus particulière, c'est qu'elle n'a aucun produit Sony chez elle.

Malheureusement, lorsqu'elle décide de contacter Boku à deux reprises, la réponse est la même. "Je ne sais plus vers qui me tourner", s'insurge l'alerteuse.

Un problème qui traîne

La semaine dernière, elle reçoit un SMS venant d'un numéro assez particulier. "J'ai reçu un message d'un numéro 8888 me disant que j'avais un remboursement de 49,99 euros pour un soi-disant achat, mais que je devais suivre un lien pour confirmer".

©RTL info

Après plusieurs vérifications, il s'avère que le lien est sécurisé et qu'il renvoie bien vers le site d'Orange qui nous assure également que le numéro et le lien sont sûrs. Concernant le remboursement, un collaborateur explique que "les deux montants de 49,99 euros seront remboursés sur la prochaine facture".

Au moment de demander ce qui a bien pu se passer, Orange nous explique que "plusieurs cas de figure peuvent se présenter" et qu'il s'agit très probablement d'une mauvaise manipulation de la part de Marie.

Lorsqu'elle contacte Orange pour s'assurer de l'annulation des deux montants de 49,99 euros, Marie nous explique que la situation n'est malheureusement pas encore arrangée. "On me signale que mon dossier sera traité dans les 48 h et on m'a suggéré de prolonger le délai de paiement afin de ne pas être coupée de mes services. Chose que j'ai faite. En clair, je n'ai toujours pas d'issue favorable à mon problème de facturation frauduleuse".

Rester prudent

Alors que Marie pensait au départ à une éventuelle arnaque, il s'avère finalement que c'était bien Orange derrière le SMS. Mais que faire si vous êtes victime de fraude, de phishing, ou d'une utilisation frauduleuse de vos données personnelles ? Sur son site, Orange donne plusieurs réflexes à adopter.

1) Appelez directement Card Stop au 078 170 170 pour bloquer vos cartes.

2) Contactez immédiatement votre banque.

3) Adressez-vous aussi à la police locale. Vous pouvez ensuite transmettre le numéro du procès-verbal à votre banque et à votre éventuel assureur.

4) Transférez l'e-mail frauduleux à l'adresse suspect@safeonweb.be, ainsi qu'à l'adresse émise par votre banque pour les tentatives de phishing.

Plus d'informations sont disponibles sur le site d'Orange.